Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück fällt am Donnerstagmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 282,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 282,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 279,80 EUR. Bei 282,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 24.422 Aktien.

Am 24.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 284,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 0,85 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 25,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,53 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 294,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 13.03.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 13.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 11.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,28 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingefahren

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine Investition in Hannover Rück von vor einem Jahr abgeworfen

Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Hannover Rück-Aktie mit Underweight