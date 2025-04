Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 283,40 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 283,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 283,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 282,60 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 3.043 Aktien.

Am 22.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 283,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR am 06.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,53 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 294,50 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,18 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,53 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 7,33 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 11.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

