Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag nahe Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Mit einem Wert von 226,00 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 226,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 226,30 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 222,90 EUR ein. Bei 224,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 30.379 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 256,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,54 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (184,35 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,43 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,96 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 243,67 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent auf 6,53 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 18,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

