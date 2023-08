Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Donnerstagnachmittag zu

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,4 Prozent auf 196,50 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 196,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 196,55 EUR. Bei 195,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 32.342 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 5,24 Prozent Luft nach oben. Bei 143,30 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,07 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 199,80 EUR.

Hannover Rück gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 4,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,19 EUR je Aktie verdient.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Hannover Rück am 09.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 11.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,09 EUR je Aktie aus.

