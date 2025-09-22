Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 244,40 EUR.
Um 11:46 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 244,40 EUR ab. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 243,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 244,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.601 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.
Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 19,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 235,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 11,25 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 295,25 EUR.
Am 12.08.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Hannover Rück dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 21,20 EUR je Aktie aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Hannover Rück Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Hannover Rück Buy
|UBS AG
