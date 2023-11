Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Kursplus

Hannover Rück im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 217,60 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:46 Uhr 0,1 Prozent auf 217,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 217,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 217,80 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 24.913 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (218,90 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 158,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 27,14 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 213,78 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 09.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 06.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

