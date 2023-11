Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag nahezu unbewegt

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 217,30 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:50 Uhr die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 217,30 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 217,90 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 216,60 EUR aus. Bei 217,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 54.410 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 22.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 218,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,74 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,55 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 27,04 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 213,78 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 09.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 18.03.2024 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 06.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 15,12 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus