Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verbilligt sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages.

Um 11:45 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 224,50 EUR. Bei 224,30 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 227,50 EUR. Bisher wurden heute 21.889 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 229,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.12.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 2,41 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 158,55 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 223,67 EUR.

Am 09.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie verdient.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 18.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,70 EUR je Aktie aus.

