Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 226,50 EUR abwärts.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 2,4 Prozent auf 226,50 EUR nach. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 226,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 232,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.530 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 256,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 11,73 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 184,35 EUR am 08.07.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 18,61 Prozent wieder erreichen.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,03 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 239,00 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 18.03.2024 vor. Das EPS wurde auf 3,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 07.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

