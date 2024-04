Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück stabilisiert sich am Donnerstagvormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 232,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 232,00 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 232,60 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 231,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 232,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.760 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 256,60 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 9,59 Prozent niedriger. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 184,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,03 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 239,00 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 18.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,64 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,84 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q1 2024 wird am 14.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 18,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

