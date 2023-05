Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck

Anleger zeigten sich um 11:46 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 196,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 196,65 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 194,75 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 196,15 EUR. Bisher wurden heute 24.850 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 23.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 198,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 1,46 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 131,35 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 32,98 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 194,30 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 11.05.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 12.08.2024 mit der Veröffentlichung der Q2 2024-Bilanz von Hannover Rück.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 14,69 EUR im Jahr 2023 aus.

