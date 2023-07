Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag stabil

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Hannover Rück-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 195,55 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 195,55 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 195,80 EUR an. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 195,20 EUR nach. Bei 195,65 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.842 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 206,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 5,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 135,25 EUR fiel das Papier am 29.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 30,84 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 199,30 EUR.

Am 11.05.2023 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 8.908,99 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 9.333,43 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 09.08.2023 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 12.08.2024.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

