Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 196,30 EUR.

Bei der Hannover Rück-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 196,30 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 197,25 EUR zu. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 194,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 195,85 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.171 Stück gehandelt.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 206,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 5,35 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 143,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,80 EUR.

Am 09.08.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,19 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 11.11.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,09 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Hannover Rück abgeworfen

Talanx-Aktie gleichwohl im Minus: Talanx wird für 2023 zuversichtlicher - Berenberg belässt Talanx auf 'Hold'

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Hannover Rück eingefahren