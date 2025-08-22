Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück präsentiert sich am Montagmittag stärker

Hannover Rück im Blick

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 253,20 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 253,20 EUR. Bei 254,00 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 252,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.173 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (292,60 EUR) erklomm das Papier am 06.05.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,74 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 297,25 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,91 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,00 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,92 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 21,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Hannover Rück-Aktie mit Buy

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen