Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück stabilisiert sich am Montagnachmittag

So bewegt sich Hannover Rück

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 252,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 252,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 254,00 EUR. Bei 251,60 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 252,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.798 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 15,93 Prozent zulegen. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 235,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 6,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,74 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 297,25 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,92 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hannover Rück die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

