Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück wird am Nachmittag ausgebremst

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 212,00 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 212,00 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 211,60 EUR. Bei 212,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.381 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 1,51 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 143,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 32,41 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 204,11 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 4,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,19 EUR je Aktie erzielt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2023 erfolgen. Experten kalkulieren am 11.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 15,20 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Hannover Rück-Investition eingebracht

Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der DAX am Nachmittag