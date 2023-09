Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag kaum bewegt

Aktienkurs im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Hannover Rück-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 212,60 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:07 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 212,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 212,90 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 212,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 212,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.249 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2023 bei 215,20 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,22 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 143,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 48,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,11 EUR.

Hannover Rück gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,19 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 11.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 15,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

