Hannover Rück Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Hannover Rück

Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 188,65 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 188,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 189,10 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 2.634 Aktien.

Am 05.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 193,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 2,36 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2022 (131,35 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 43,62 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 193,51 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,54 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 8.908,99 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.155,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,51 Prozent gesteigert.

Am 09.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Hannover Rück dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,68 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

