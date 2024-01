Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Freitagmittag seitwärts

Aktienkurs aktuell

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Kaum Ausschläge verzeichnete die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 223,10 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie wies um 11:40 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 223,10 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 224,80 EUR zu. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 223,00 EUR. Bei 223,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.432 Hannover Rück-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (229,90 EUR) erklomm das Papier am 13.12.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 158,55 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 223,67 EUR an.

Hannover Rück gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 3,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie eingenommen.

Am 18.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Hannover Rück dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.03.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,70 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

