Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochnachmittag stärker

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 252,80 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 252,80 EUR. Bei 253,80 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 247,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 52.189 Hannover Rück-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 265,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.10.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 4,82 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Mit Abgaben von 17,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,73 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 279,71 EUR.

Am 11.11.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 5,50 EUR gegenüber 3,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent auf 7,39 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,71 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

