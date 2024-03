Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag im Aufwind

So bewegt sich Hannover Rück

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 249,60 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 249,60 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 249,90 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 247,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 14.866 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.03.2024 bei 256,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 173,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 30,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,87 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 236,78 EUR an.

Am 18.03.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 3,64 EUR gegenüber 1,84 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 07.05.2025.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2024 auf 18,19 EUR je Aktie.

