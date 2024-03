Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück macht am Dienstagvormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 248,60 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 248,60 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 249,20 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 247,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.104 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. 3,22 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 29.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 173,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,79 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 236,78 EUR angegeben.

Hannover Rück ließ sich am 18.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,84 EUR je Aktie gewesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 07.05.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 18,19 EUR im Jahr 2024 aus.

