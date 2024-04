Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Blick auf Hannover Rück-Kurs

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 228,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 228,80 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 230,10 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 228,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 37.686 Stück.

Am 19.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,15 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Bei 184,35 EUR fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,03 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 239,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 18.03.2024. Das EPS belief sich auf 3,64 EUR gegenüber 1,84 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 07.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Hannover Rück.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,27 EUR je Hannover Rück-Aktie.

