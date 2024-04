Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag stärker

Kurs der Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 229,80 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 229,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 230,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 228,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.423 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 184,35 EUR am 08.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,78 Prozent.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,03 EUR je Hannover Rück-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 239,00 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 18.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,84 EUR je Aktie gewesen.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Hannover Rück am 14.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,27 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

