Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verbilligt sich am Mittwochmittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 236,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 236,30 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 236,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 236,90 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.241 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (256,60 EUR) erklomm das Papier am 19.03.2024. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 7,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 184,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2023). Mit einem Kursverlust von 21,98 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 11,50 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 245,33 EUR.

Am 14.05.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 4,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent auf 6,53 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.08.2025.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

