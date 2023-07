Hannover Rück Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von Hannover Rück

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 194,70 EUR nach.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr um 1,0 Prozent auf 194,70 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 193,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 197,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.064 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 206,80 EUR. Gewinne von 6,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 29.07.2022 auf bis zu 135,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 30,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 199,30 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,84 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

