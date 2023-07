Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag höher

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 197,00 EUR nach oben.

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 09:06 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 197,55 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 197,05 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.533 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 206,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2023). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 4,97 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.07.2022 bei 135,25 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 31,35 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,30 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,19 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.333,43 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.908,99 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 12.08.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,84 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

