Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagmittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 248,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 248,40 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 248,20 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 250,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.940 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Gewinne von 17,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 235,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 5,03 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,74 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 297,25 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,91 EUR, nach 5,00 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,92 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Hannover Rück am 10.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hannover Rück die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,20 EUR je Aktie belaufen.

