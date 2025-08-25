DAX24.155 -0,5%ESt505.390 -1,0%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.724 -0,1%Euro1,1617 ±-0,0%Öl68,28 -0,7%Gold3.380 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 PUMA 696960 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter Druck -- Asiens Börsen in Rot -- Trump plant Entlassung von Fed-Vorstandsmitglied -- Goldpreis im Aufwind -- Valneva, Apple, Bitcoin, Clara Technologies, VW, NVIDIA im Fokus
Top News
Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold Goldpreis steigt: Eskalation zwischen Weißem Haus und US-Notenbank beflügelt Gold
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co. Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader: Bereiten Sie sich auf die Realität an den Finanzmärkten vor und gewinnen Sie einen Range Rover Evoque. Jetzt kostenlos anmelden!
Kursentwicklung

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag im Minusbereich

26.08.25 09:25 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag im Minusbereich

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 249,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
251,80 EUR -1,20 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 249,40 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 249,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 250,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.542 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 5,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,74 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 297,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 6,92 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,20 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Hannover Rück-Aktie mit Buy

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.05.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
31.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
13.03.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
06.02.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
10.04.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
28.01.2025Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
19.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
04.09.2024Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen