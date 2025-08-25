Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag im Minusbereich

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 249,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,0 Prozent auf 249,40 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 249,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 250,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.542 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 5,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,74 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 297,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 6,92 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,80 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,20 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

