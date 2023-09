Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 212,70 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 212,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 214,00 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 212,10 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.268 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 215,20 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2022 bei 143,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,63 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 204,11 EUR.

Am 09.08.2023 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,19 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Hannover Rück dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 15,20 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

LUS-DAX aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX aktuell

DAX-Handel aktuell: Das macht der DAX am Montagnachmittag

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Hannover Rück-Investition eingebracht