Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Nachmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 213,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 213,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 214,00 EUR. Bei 212,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 30.457 Aktien.

Bei 215,20 EUR markierte der Titel am 21.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 1,03 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 143,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2022). Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 48,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,11 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 09.08.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,19 EUR erwirtschaftet worden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 11.11.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,20 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

