Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Vormittag zu

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 212,30 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 212,30 EUR zu. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 212,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 212,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.522 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 215,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.09.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 1,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 143,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 204,11 EUR angegeben.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,19 EUR je Aktie generiert.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 09.11.2023 terminiert. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 11.11.2024.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,20 EUR je Aktie.

