Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 252,40 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 252,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 253,40 EUR. Mit einem Wert von 251,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 24.050 Stück.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,93 Prozent hinzugewinnen. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 235,90 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 6,54 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 9,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,25 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 295,25 EUR angegeben.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,92 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,20 EUR fest.

