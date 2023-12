Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag fester

Kurs der Hannover Rück

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 217,10 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 17:35 Uhr 0,5 Prozent auf 217,10 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 217,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 216,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 62.573 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 229,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 5,90 Prozent zulegen. Bei 158,55 EUR fiel das Papier am 20.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 36,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 226,75 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie verdient.

Am 18.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,64 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

