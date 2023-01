Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag schwächer

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 188,30 EUR abwärts. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 188,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 190,00 EUR. Bisher wurden heute 57.000 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 193,20 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 2,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2022 bei 131,35 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 43,36 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,51 EUR.

Am 03.11.2022 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 8.908,99 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.155,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 24,51 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Hannover Rück am 09.03.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 07.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

