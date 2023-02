Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Vormittag an

Um 09:06 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 184,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 184,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 183,45 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.383 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (193,20 EUR) erklomm das Papier am 05.01.2023. Mit einem Zuwachs von 4,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 131,35 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 40,50 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 193,01 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 03.11.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,84 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,54 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.155,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.908,99 EUR ausgewiesen.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 09.03.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 18.03.2024.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

