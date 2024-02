Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verbilligt sich am Nachmittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 232,30 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 232,30 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 231,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 236,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 47.632 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 237,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 2,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,55 EUR am 20.03.2023. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 46,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2022 6,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,82 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 224,78 EUR.

Am 09.11.2023 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2023 wird am 18.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 13.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,53 EUR je Aktie aus.

