Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Abschlägen

Kurs der Hannover Rück

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 235,40 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 235,40 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 235,00 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 236,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.834 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 237,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.02.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 1,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 158,55 EUR am 20.03.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,65 Prozent.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,82 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 224,78 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie verdient.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 13.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 15,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 3 Jahren eingefahren

XETRA-Handel LUS-DAX beendet die Sitzung mit Verlusten

DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Handel mit Verlusten