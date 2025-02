Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagnachmittag stabil

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Mit einem Wert von 253,60 EUR bewegte sich die Hannover Rück-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 253,60 EUR an der Tafel. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 255,40 EUR an. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 251,30 EUR. Bei 253,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 35.289 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 265,60 EUR. Gewinne von 4,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,73 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 279,71 EUR.

Am 11.11.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,50 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,64 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,71 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,39 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 12.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

