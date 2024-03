Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück reagiert am Mittwochvormittag positiv

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 252,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 252,60 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 252,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 251,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.845 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 1,58 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 173,50 EUR ab. Abschläge von 31,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 7,97 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 239,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 18.03.2024. Das EPS wurde auf 3,64 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 07.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,19 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie steigt: Hannover Rück bündelt Cyber- und Digitalgeschäft in neuem Bereich

Börse Frankfurt: LUS-DAX startet mit Verlusten