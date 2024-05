Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 225,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 225,60 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 225,50 EUR aus. Bei 227,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.933 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.07.2023 (184,35 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 22,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 7,96 EUR belaufen. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 243,67 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 4,02 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,53 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,45 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 18,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Rot