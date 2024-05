Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Vormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 227,40 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 227,40 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 228,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 227,70 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 783 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.07.2023 bei 184,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 18,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 243,67 EUR aus.

Hannover Rück veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,02 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,31 Prozent auf 6,53 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,45 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. Hannover Rück dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 18,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zum Handelsende in Rot