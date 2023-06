Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück reagiert am Dienstagvormittag positiv

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 190,95 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 190,95 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 191,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 191,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.979 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 206,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,30 Prozent hinzugewinnen. Am 06.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,13 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 194,30 EUR.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,19 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,55 Prozent auf 8.908,99 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 9.333,43 EUR gelegen.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 14,87 EUR je Aktie aus.

