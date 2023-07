Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück reagiert am Donnerstagmittag positiv

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 196,55 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 196,55 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 197,65 EUR an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 196,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29.790 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2023 auf bis zu 206,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 5,21 Prozent zulegen. Am 29.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,19 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 199,30 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 11.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Hannover Rück dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 14,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

