Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagvormittag höher

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 196,70 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 196,70 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 197,25 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 196,65 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 2.754 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 markierte das Papier bei 206,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 4,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.07.2022 bei 135,25 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,24 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 199,30 EUR.

Am 11.05.2023 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,02 EUR gegenüber 2,19 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,55 Prozent zurück. Hier wurden 8.908,99 EUR gegenüber 9.333,43 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 09.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 14,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

