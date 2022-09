Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagmittag freundlich

Um 12:22 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 151,70 EUR. Bei 152,95 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 152,70 EUR. Zuletzt wechselten 17.184 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 181,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 131,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,49 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 175,15 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 3,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.008,90 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6.655,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 09.11.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 12,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

