Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:06 Uhr 1,0 Prozent auf 184,80 EUR. Bei 185,00 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 182,70 EUR. Bisher wurden heute 13.911 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 193,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Am 23.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 40,69 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 193,01 EUR an.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 1,54 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.908,99 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 7.155,00 EUR eingefahren.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.03.2024 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,69 EUR je Aktie belaufen.

