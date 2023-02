Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Dienstagnachmittag fester

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 183,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Hannover Rück-Aktie sogar auf 185,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 182,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.955 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2023 auf bis zu 193,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,81 Prozent hinzugewinnen. Am 23.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 131,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 193,01 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,51 Prozent auf 8.908,99 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.155,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 18.03.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 11,69 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Erste Schätzungen: Hannover Rück präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Swiss Re-Aktie tiefer: Swiss Re übertrifft Erwartungen - Optimistische Prognose für 2023

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück