Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 255,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 255,70 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 256,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 254,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45.525 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 265,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 18,30 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,73 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 279,71 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 11.11.2024 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,50 EUR gegenüber 3,64 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,71 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,63 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

