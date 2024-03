Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 251,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 251,00 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 250,30 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 250,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.466 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,23 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 174,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 43,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,97 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 239,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 18.03.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,64 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 1,84 EUR je Aktie vermeldet.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Hannover Rück am 14.05.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,20 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

